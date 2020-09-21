Орнитолог объяснил «дождь» из мёртвых ворон в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/f0367816-fcb1-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Орнитолог, президент ассоциации любителей птиц Владимир Романов прокомментировал массовую гибель ворон в Саратовской области. По его словам, причиной смерти пернатых может быть отравление токсинами, источником которых являются местные нефтехимические производства.

Мог быть какой-то выброс, который соединился с водяным паром, дал сильные вот эти токсины, и произошло поражение головного мозга и поражение лёгких, например, — пояснил он в интервью Life.

По словам орнитолога, версия о том, что пернатые могли умереть от гриппа, несостоятельна. Он отметил, что в случае заражения вороны стали бы вялыми и малоподвижными.

Ворона — это маркер благополучия экологической среды. Вот у нас сейчас звучат призывы: давайте мы уничтожим этих ворон, ещё кого-то. Я думаю, что это совершенно неправильно, — подчеркнул учёный.

Ранее в соцсетях появилось видео улицы 30-летия Победы в Балаково Саратовской области. На кадрах видно, что вся проезжая часть усыпана мёртвыми птицами. Пользователи соцсетей связали инцидент с запуском фейерверков возле ресторана неподалёку, писал NEWS.ru.