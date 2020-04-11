Пшеница стала устойчивой к одному грибку за счёт другого

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Учёным из Китая удалось идентифицировать ген, которые обеспечивает устойчивость злаков к грибку.

В ходе исследования специалисты расшифровали геном дикорастущего дальнего родственника пшеницы. Выяснилось, что ген Fhb7 может кодировать фермент, который при химической модификации нейтрализует токсины грибка.

Учёные с помощью скрещивания с дальним родственником и переноса генетического материала вывели пшеницу, которая будет обладать устойчивостью к фузариозу.

Исследователи считают, что ген Fhb7 в геноме растения позаимствован у другого паразитического грибка путём горизонтального переноса, передаёт Science.

Ранее NEWS.ru писал, что шведские учёные выяснили происхождение специфического аромата, который остаётся в воздухе после дождя. Оказалось, что этот характерный запах, называемый петрикором, получается в результате жизнедеятельности бактерий.