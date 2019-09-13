Группа учёных из Франции и Швеции провела исследование, касающееся набора лишнего веса с возрастом. Исследование продолжалось 13 лет, в нём принимали участие 54 человека.
Причиной набора лишнего веса с возрастом является снижение скорости липидного метаболизма. Из-за этого люди и толстеют, говорится в исследовании,
Процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения, на который уже не влияют другие факторы.
Ранее News.ru сообщал, что основатель Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс развеял популярные мифы о пользе диет и таблеток для быстрого снижения веса. По его словам, никаких чудодейственных лекарств или эффективной диеты для избавления от ожирения не существует.