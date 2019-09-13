https://static.news.ru/photo/58edd9c0-d518-11e9-91a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: john rowley/moodboard/Global Look Pres

Группа учёных из Франции и Швеции провела исследование, касающееся набора лишнего веса с возрастом. Исследование продолжалось 13 лет, в нём принимали участие 54 человека.

Причиной набора лишнего веса с возрастом является снижение скорости липидного метаболизма. Из-за этого люди и толстеют, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения, на который уже не влияют другие факторы.

Ранее News.ru сообщал, что основатель Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс развеял популярные мифы о пользе диет и таблеток для быстрого снижения веса. По его словам, никаких чудодейственных лекарств или эффективной диеты для избавления от ожирения не существует.