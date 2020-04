Потенциальное лекарство от рассеянного склероза нашли в кожуре яблок

https://static.news.ru/photo/34307d14-78c8-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нейрофизиологи из США и КНР доказали, что полученная из яблочной кожуры кислота — малол — ускоряет регенерацию повреждённых оболочек нейронов у мышей. Кроме того вещество стимулирует иммунные клетки реже атаковать ткани мозга. Свойства позволят использовать соединение для лечения рассеянного склероза.

По мнению специалистов, существующие лекарства лишь замедляют негативные процессы в организме человека и не могут влиять на восстановление. Также современные препараты блокируют только острые приступы недуга, не помогая больному в хронической стадии. А природное соединение — малол — решает обе задачи, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание нервной системы. Клетки иммунной системы атакуют оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Сначала пациент чувствует лёгкое онемение конечностей. Позже развивается паралич, слепота и смерть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что красная фасоль за счёт содержания большого количества витаминов группы В служит хорошим способом профилактики болезни Альцгеймера. Это касается витамина В6, который укрепляет нервную систему.

Также красная фасоль богата витамином В3, или ниацином, который понижает уровень холестерина в организме, а также предупреждает развитие рака толстого кишечника и синдрома раздражённого кишечника.