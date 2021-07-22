Палеонтологи США нашли микрозавра возрастом более 300 млн лет

Американские палеонтологи нашли останки древнего динозавроподобного существа ранее неизвестного науке вида. По данным учёных, животное, жившее 308 млн лет назад, имело очень миниатюрный размер и, вероятнее всего было предком рептилий, сообщает «МИР 24».

Находку обнаружили в болотистой местности на территории штата Иллинойс. Микрозавру присвоили научное название Joermungandr bolti. Тело животного размером не более пяти сантиметров очень хорошо сохранилось, даже уцелел участок кожи с отпечатками чешуек.

Как утверждают учёные, большую часть времени микрозавр проводил под землёй, роя норы при помощи головы. Свои четыре набольшие лапы он использовал для стабилизации тела, а передвигался он, извиваясь как змея.

Исследования показали, что микрозавры жили в позднем каменноугольном и раннем пермском периоде, 359-299 млн лет назад. Именно в этот период появились первые амниоты — существа, предшествовавшие млекопитающим и рептилиям.

Ранее китайские палеонтологи впервые обнаружили окаменелый след динозавра, который на тот момент был размером с современную кошку. Длина следа животного оказалась всего 5,7 сантиметра в длину. Учёные полагают, что найденный след может принадлежать детёнышу стегозавра. Это вид травоядных динозавров, которые жили примерно 145–155 млн лет назад в поздний юрский период.