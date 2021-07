Палеонтологи США нашли микрозавра возрастом более 300 млн лет

Высокую защиту от штамма коронавируса «дельта» даёт вакцинация препаратами консорциума Pfizer/BioNTech и компании AstraZeneca. Такие данные исследований учёных публикует издание The New England Journal of Medicine.

В публикации сообщается, что специалисты провели анализ течения заболевания у пациентов, привитых названными препаратами. В результате было установлено, что в случае заражения штаммом «дельта» две дозы вакцины дают практически тот...