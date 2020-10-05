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Нобелевскую премию по медицине дали за открытие гепатита C

12:51, 05 октября 2020 17
Фото: Claudio Bresciani/Tt/Global Look Press

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году стали Харви Альер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии. Уточняется, что учёные получили награду за открытие вируса, вызывающего гепатит C.

Представители Нобелевского комитета отмечают, что «открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней». Организаторы премии подчёркивают, что гепатит C стал излечим благодаря Альеру, Хоутону и Райсу.

Объявление лауреатов премии в области физиологии и медицины открыло традиционную Нобелевскую неделю в понедельник, 5 октября. 6 октября станут известны имена обладателей премии по физике,  а 7 октября — по химии. В четверг, 8 октября, огласят, кто получил премию по литературе, в пятницу — Премию мира, а в понедельник, 12 октября, — премию памяти Альфреда Нобеля по экономике.

Ранее, как передавал NEWS.ru, профессор Университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил, что оппозиционер Алексей Навальный был выдвинут номинантом на Нобелевскую премию мира.

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