Нобелевский лауреат выразила надежду на популяризацию науки среди девушек

https://static.news.ru/photo/51876db0-08aa-11eb-a47f-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Шарпантье Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Первая девушка в истории, получившая Нобелевскую премию в области химии, Эммануэль Шарпантье выразила надежду, что присуждение ей награды вдохновит девушек на занятие наукой. Об этом она заявила во время выступления в Королевской академии наук.

В первую очередь я рассматриваю себя как ученого. Но я очень этому рада. Надеюсь, что это станет также вдохновляющим посылом для молодых женщин, выбирающих пути науки, — приводит ТАСС слова нобелевского лауреата.

Как сообщал NEWS.ru, 7 октября стало известно, что нобелевскими лауреатами по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, которым была присуждена премия за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

В 2019 году Нобелевскую премию по химии получили британец Стэнли Уиттинхэм, американец Джон Гуденоф, а также японец Акира Ёсино за создание литий-ионных батарей.