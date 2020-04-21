Немецкие учёные усомнились в передаче коронавируса через предметы

https://static.news.ru/photo/ab88a20a-8409-11ea-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/Global Look Press

Вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.

Согласно выводам немецких учёных, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане. Единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле, чихании или близком общении заражённого и реципиента.

Когда мы взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов, — цитирует радио «Комсомольская правда» руководителя института Хендрика Штреека.

Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а крупные вспышки случались, «когда люди долго и близко контактировали».

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом приблизилось к 2,5 миллиона человек. Погибли более 171 тысячи человек — в основном жители США, Италии, Испании и Франции.