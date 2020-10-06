Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

https://static.news.ru/photo/57b8e6c6-0884-11eb-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Дудна Фото: Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премия была присуждена за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna âfor the development of a method for genome editing.â pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

В 2020 году самой церемонии вручения премии не будет. Медали и дипломы лауреатам передадут сотрудники посольств Швеции в разных государствах или обладатели премий прошлых лет. Также лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

В 2019 году Нобелевскую премию по химии получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм, а также японец Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей.

Накануне стало известно, что нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Райнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез. Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, писал NEWS.ru.