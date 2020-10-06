Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

В 2020 году самой церемонии вручения премии не будет. Медали и дипломы лауреатам передадут сотрудники посольств Швеции в разных государствах или обладатели премий прошлых лет. Также лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).
В 2019 году Нобелевскую премию по химии получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм, а также японец Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей.
Накануне стало известно, что нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Райнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез. Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, писал NEWS.ru.