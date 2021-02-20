Названо главное отличие вакцины центра Чумакова от двух других

Третья вакцина от коронавируса, созданная в России, отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» технологией производства. Она изготовлена на основе «целого» вируса, который был убит. А два предыдущих препарата содержат лишь отдельные фрагменты вируса SARS-CoV-2.
Об этом в беседе с радио Sputnik
Это принципиально иной продукт. Разнообразие технологических платформ необходимо системе здравоохранения, чтобы иметь возможность выбирать для каждой конкретной ситуации наиболее подходящий продукт по эффективности и безопасности, — сказал он.
«КовиВак» центра имени Чумакова — это цельновирионная инактивированная вакцина, добавил эксперт. Это значит, что она будет эффективной против самых разных мутаций коронавируса, потому что содержит наиболее полную и разнообразную информацию о нём.
Препарату предстоит пройти третью фазу испытаний, пока его могут использовать только для вакцинации лиц от 18 до 60 лет.
Минздрав зарегистрировал третью российскую вакцину против COVID-19 20 февраля 2021 года, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в правительстве, писал NEWS.ru.