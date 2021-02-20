Названо главное отличие вакцины центра Чумакова от двух других

https://static.news.ru/photo/cecdbcc4-7412-11eb-ac40-96000091f725_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Третья вакцина от коронавируса, созданная в России, отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» технологией производства. Она изготовлена на основе «целого» вируса, который был убит. А два предыдущих препарата содержат лишь отдельные фрагменты вируса SARS-CoV-2.

Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Это принципиально иной продукт. Разнообразие технологических платформ необходимо системе здравоохранения, чтобы иметь возможность выбирать для каждой конкретной ситуации наиболее подходящий продукт по эффективности и безопасности, — сказал он.

«КовиВак» центра имени Чумакова — это цельновирионная инактивированная вакцина, добавил эксперт. Это значит, что она будет эффективной против самых разных мутаций коронавируса, потому что содержит наиболее полную и разнообразную информацию о нём.

Препарату предстоит пройти третью фазу испытаний, пока его могут использовать только для вакцинации лиц от 18 до 60 лет.

Минздрав зарегистрировал третью российскую вакцину против COVID-19 20 февраля 2021 года, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в правительстве, писал NEWS.ru.