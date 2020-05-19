Найдены устойчивые к уханьскому коронавирусу люди

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Научные сотрудники Кентского университета во главе с профессором Трейси Кивеллом провели исследование, в ходе которого выяснилось, что австралопитеки — ранние предки человека — использовали руки не только для лазания по деревьям.

Как отметили учёные, кисти также применялись для манипуляций, подобных человеческим. Исследователи пришли к этому выводу в результате сравнения костных структур окаменелых ископаемых суставов пальцев рук австралопитеков, найденных на территории Африки...