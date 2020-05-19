Наука

Найдены устойчивые к уханьскому коронавирусу люди

17:53, 19 мая 2020
Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Переболевшие атипичной пневмонией в 2003 году оказались потенциально невосприимчивы к вирусу — возбудителю COVID-19, следует из опубликованного в Nature совместного исследования учёных из Швейцарии и США.

Согласно научной работе, переболевшие пневмонией при заражении SARS-CoV получили антитела, способные эффективно нейтрализовать участки S-белка родственного ему вируса SARS-CoV-2. Коронавирус не может состыковаться с клеточными рецепторами таких пациентов.

Коктейли из подобных антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19 и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, с декабря 2019-го коронавирус SARS-CoV-2 распространился из китайского города Ухань в большинство стран мира, поразив не менее 4,6 миллиона человек. Погибли около 312 тысяч заражённых.

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