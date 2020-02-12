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Исследование, в котором принимали участие пациенты онкологических клиник, установило, что определённый вид живущих в почве бактерий оказывает на мозг человека такое же влияние, как антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Как пишет Planet Today, речь идёт о микробах Mycobacterium vaccae. На человеческий организм они воздействуют примерно так же, как препарат флуоксетин — активируют синтез цитокинов, запуская повышенную выработку серотонина. При этом у почвенных бактерий нет характерных для химических антидепрессантов побочных эффектов.

Приём бактерий позволил участвовавшим в исследовании пациентам снизить уровень стресса и преодолеть тревожность. Также Mycobacterium vaccae испытали на животных. Препарат на основе микробов давали крысам, в результате чего у них повышались когнитивные способности.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёным из США удалось создать алгоритм, рассчитывающий эффективность антидепрессантов на основе электроэнцефалографии.