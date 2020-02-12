Исследование, в котором принимали участие пациенты онкологических клиник, установило, что определённый вид живущих в почве бактерий оказывает на мозг человека такое же влияние, как антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.
Как
Приём бактерий позволил участвовавшим в исследовании пациентам снизить уровень стресса и преодолеть тревожность. Также Mycobacterium vaccae испытали на животных. Препарат на основе микробов давали крысам, в результате чего у них повышались когнитивные способности.
Как ранее сообщал NEWS.ru, учёным из США удалось создать алгоритм, рассчитывающий эффективность антидепрессантов на основе электроэнцефалографии.
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