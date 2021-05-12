На Украине подтвердили ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

https://static.news.ru/photo/55af25d0-b346-11eb-941e-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После возведения нового саркофага над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС в одном из помещений действительно зафиксирован рост плотности потока нейтронов. Об этом рассказали в Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, передаёт «Страна».

При этом там заявили, что сотрудники следят за ситуацией и опасности нет.

Этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности, — заявили в институте.

Там добавили, что повышение плотности потока предусматривалось ещё в 2015 году. Однако необходимо тщательнее изучить ситуацию, для чего в 2016 году создали специальную программу мониторинга. При этом сейчас для её работы не хватает денег.

Накануне в журнале Science появилась статья, в которой учёные сообщили, что в урановом топливе, похороненном в реакторном зале Чернобыльской АЭС, снова начались ядерные реакции. По их мнению, это может привести к новой аварии.

Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в Киеве рассказал, что до возможной катастрофы у исследователей есть несколько лет. За это время они намерены найти решение проблемы.