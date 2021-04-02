На модернизацию Курчатовского синхротрона направят 13 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/90d45472-9457-11eb-8c93-96000091f725_660.jpg Фото: kcsni.nrcki.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из федерального бюджета 13 млрд рублей на модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве. Работы планируют завершить до 2025 года.

В 2021 году планируется завершить проектные работы, а в 2025-м — ввести обновлённую установку в эксплуатацию. За это время будут полностью заменены узлы и системы ускорительно-накопительного комплекса, — сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что в результате этой модернизации будет создан синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 ГэВ, способный работать в режиме «бесконечного» времени жизни пучка. Это позволит проводить более длительные эксперименты и расширит исследовательский потенциал уникальной научной установки. Модернизация КИСИ позволит получить новые знания о строении и свойствах веществ на микро- и наноуровне, а также решить ряд задач в материаловедении, метрологии, медицине и энергетике.

Как писал NEWS.ru, специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе на Луне. В описании изобретения говорится, что автономная энергоустановка во время лунного дня будет производить энергию, которая необходима для функционирования станции, а её избыток станет накапливаться для работы во время лунной ночи. Учёным удалось решить проблему по обеспечению базы на Луне необходимой мощностью и энергией. Система жизнеобеспечения оборудования и персонала будет использоваться в экстремальных условиях внешней среды лунной базы. Постоянную базу на Луне Россия собирается развернуть к 2035 году.