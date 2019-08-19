https://static.news.ru/photo/a0e33a30-c277-11e9-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Минобрнауки разработало проект приказа, согласно которому ведущие мировые учёные должны будут три месяца лично присутствовать в российских исследовательских лабораториях.

Определить минимальный срок очного присутствия ведущего ученого в лаборатории научной (образовательной) организации — 90 дней, — говорится в документе .

Данная инициатива входит в программу мегагрантов, которая нацелена на возвращение ведущих российских учёных, ранее уехавших работать в иностранные университеты.

Как писал News.ru, российских учёных возмутило ужесточение требований Минобрнауки, касающихся контактов с иностранными специалистами. По их словам, приказ может существенно затруднить проведение открытых семинаров с участием зарубежных гостей и практически свести на нет интернет-переписку с учёными из других стран.