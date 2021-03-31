Материнская смертность и число мёртворождений выросли из-за коронавируса

В опубликованном в журнале The Lancet обзоре говорится, что пандемия коронавируса привела к значительному росту уровня материнской смертности и числа мёртворождений. Такие выводы учёные сделали на основании 40 исследований на тему состояния здоровья матерей и новорождённых младенцев до и во время пандемии.
Как
Кроме того, исследователи отметили рост числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.
При этом большинство исследований включают в себя данные только по отдельным медцентрам и больницам и не могут в полной мере отражать реальную ситуацию.
Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в осенний период в России возможно увеличение числа заболевших коронавирусом. Тем не менее этого можно избежать, если россияне будут соблюдать профилактические меры. Об этом писал NEWS.ru.