Материнская смертность и число мёртворождений выросли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В опубликованном в журнале The Lancet обзоре говорится, что пандемия коронавируса привела к значительному росту уровня материнской смертности и числа мёртворождений. Такие выводы учёные сделали на основании 40 исследований на тему состояния здоровья матерей и новорождённых младенцев до и во время пандемии.

Как отмечают специалисты, в странах со средним и низким уровнем дохода сокращается количество госпитализаций и внеплановых обращений к врачам во время пандемии, однако на этом фоне наблюдается увеличение числа осложнений и смертей.

Кроме того, исследователи отметили рост числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.

При этом большинство исследований включают в себя данные только по отдельным медцентрам и больницам и не могут в полной мере отражать реальную ситуацию.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в осенний период в России возможно увеличение числа заболевших коронавирусом. Тем не менее этого можно избежать, если россияне будут соблюдать профилактические меры. Об этом писал NEWS.ru.