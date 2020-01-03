https://static.news.ru/photo/57cb486e-2f01-11ea-8613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с транспортными заторами в крупных городах. Они заявили о необходимости создания цифровых «двойников» транспортных систем, с помощью которых можно было бы отслеживать, как меняется трафик на каждом локальном участке дорожной сети при тех или иных изменениях инфраструктуры.

Метод его авторы — специалисты из Санкт-Петербурга Александр Крылатов и Виктор Захаров — изложили в монографии «Модели оптимизации и методы равновесного распределения трафика». Их труд построен на идеях британского математика Джона Глена Вардропа, который считал, что изменения дорожной инфраструктуры следует производить, приняв за основание тот простой факт, что каждый водитель преследует личные цели. Российские последователи уверены, что математический подход позволит анализировать транспортную цель целиком, учитывая влияние отдельных её элементов — так называемых переменных — друг на друга.

Каждый год на улучшение дорог выделяется немалый бюджет. Математическая теория распределения транспортных потоков предлагает набор решений для эффективного управления этими деньгами, — приводит слова Крылатова «Российская газета».

Помимо этого, коллеги-учёные предлагают оптимизировать трафик за счёт расширения проезжей части. При этом, уточняют они, необходимо расширять весь маршрут, а не только одну или несколько из входящих в него улиц, в противном случае может возникнуть так называемое «бутылочное горлышко».

После этого можно переходить к следующему по значимости у автомобилистов маршруту.

Правда, модель предусматривает, что все автовладельцы должны пользоваться одной и той же навигационной системой, операторы которой могли бы оперативно информировать их об оптимальных маршрутах.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести штрафы для водителей, которые злоупотребляют аварийным сигналом. По его словам, эта категория автовладельцев провоцирует пробки и ДТП в крупных городах страны.