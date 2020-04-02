Масштабный выпуск высокоточного теста на COVID-19 развернут на 14 дней

https://static.news.ru/photo/caaf0f9e-74b3-11ea-b8e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Объём производства нового высокоточного теста на выявление коронавирусной инфекции «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» к маю 2020 года специалисты запланировали довести до еженедельного количества, нужного для проведения 170 тысяч анализов. Масштабный выпуск набора реагентов развернут на протяжении 14 дней на мощностях разработчика.

Об этом журналистам сообщила глава научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Светлана Яцышина. По её словам, массовое тестирование — это один из важнейших факторов, который позволит остановить распространение COVID-19.

Как отметила Яцышина, с помощью нового набора реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» наука получила в свой арсенал ещё одно оружие в борьбе с пандемией.

«АмплиСенс CoV-Bat-Fl» позволяет обнаруживать не только SARS-родственные коронавирусы (SARS-Cov, SARS-Cov-2), но и коронавирус MERS-CoV: он вызывает ближневосточный респираторный синдром, регистрируемый с 2012 года в Саудовской Аравии с завозом в другие страны, — цитирует эксперта «Парламентская газета».

Яцышина подчеркнула, что в настоящее время Роспотребнадзор продолжает разрабатывать прототип вакцины и схемы терапии от коронавирусной инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, доклинические исследования вакцины от COVID-19 будут продолжаться до 22 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

После этого уже начнутся испытания на людях. Произойдёт это 29 июня. В этой фазе будет участвовать 60 добровольцев.