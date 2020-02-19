https://static.news.ru/photo/3211ca66-5342-11ea-a09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: journals.plos.org

Американский Университет Дьюка задался целью выяснить, какие каски лучше всего защищают от контузии. Учёные провели исследование трёх видов касок, которые использовались во время Первой мировой войны, и одного современного защитного шлема.

Для тестирования касок была создана установка по имитации объёмного взрыва. Она состояла из трубы диаметром 30,5 сантиметра и длиной 3,35 метра. В качестве имитации взрывной волны использовался гелий. Установка воздействовала на теменную часть каски, которая была надета на голову манекена.

Специалисты взяли для тестов французскую каску Адриана, немецкую Штальхельм, британскую каску Броди и современный шлем АСН.

Всего было проведено 46 имитаций взрыва. Выяснилось, что лучше всего голову защищает каска Адриана. Это связано с гребнем, который расположен в её теменной части. Он нужен для усиления конструкции и закрывания вентиляционных отверстий. Остальные каски лишены такого гребня. Каска Адриана была создана в 1915 году, сообщает PLOS ONE.

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