https://static.news.ru/photo/44b2fd10-5244-11ea-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru/facebook.com

Новая технология спекания композитного топлива для АЭС испытана учеными из Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Российским химикам удалось создать таблетированное ядерное горючее.

Технология позволяет синтезировать более эффективное ядерное топливо при более низкой температуре и за меньшее время, сообщает Nuclear Engineering and Technology.

В этом эксперименте мы достигли результатов, которые расширили фундаментальное понимание механизма искрового плазменного спекания при синтезе композитного топлива, и доказали преимущество технологии перед традиционными способами спекания, — рассказали ученые в пресс-релизе.

Отмечается, что топливный цикл реактора атомной электростанции равен одному году. За это время в работу уходит до 30 тонн уранового топлива. Ученые поставили задачу продлить этот цикл, не меняя объём загрузки, для чего необходимо создать более эффективное горючее.

Одним из путей решения проблемы может стать изготовление композитного топлива со спецдобавками. Добавки смогут способствовать лучшему выгоранию с повышенным выделением энергии. В данном случае в таком качестве предложен оксид редкоземельного элемента гадолиния, который, выгорая, активно поглощает нейтроны

Ученые уверены, что использование такого топлива позволит увеличить цикл реактора до двух лет при снижении стоимости работы каждого цикла на 2-3%.

Ранее NEWS.ru сообщил, что новосибирские инженеры разработали механизм, который позволит собирать оборудование весом до 50 тонн для экспериментального термоядерного реактора ITER, который строят во Франции. Конструкция может собирать порт-плаги. Это диагностические модули, которые должны защищать оборудование от потока нейтронов и снижать радиационный фон в зонах, где будут работать специалисты.