Коронавирусу предложили новое имя

Коронавирус предлагают назвать новым именем из-за его осложнений на сосудах. С таким предложением выступили итальянские учёные, опубликовавшие открытое письмо.
Новое название выглядит так: «микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Именно оно, считают специалисты, подходит для тяжёлой лёгочной коронавирусной болезни,
Вирус не только повреждает сосуды, но и способствует образованию тромбов в дыхательных органах человека. В итоге у больного развивается полиорганная недостаточность, которая заканчивается смертью.
Российские медики согласны с умозаключениями итальянских коллег. Но они считают бессмысленным переименование вируса. Дело в том, что связи между коронавирусом и развитием патологий на сегодня достоверно не установлено. Но факт повышенного тромбообразования подтверждается исследованием умерших пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.
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