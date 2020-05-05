Коронавирусу предложили новое имя

https://static.news.ru/photo/48cd14b4-8e6a-11ea-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус предлагают назвать новым именем из-за его осложнений на сосудах. С таким предложением выступили итальянские учёные, опубликовавшие открытое письмо.

Новое название выглядит так: «микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Именно оно, считают специалисты, подходит для тяжёлой лёгочной коронавирусной болезни, пишут «Известия».

Вирус не только повреждает сосуды, но и способствует образованию тромбов в дыхательных органах человека. В итоге у больного развивается полиорганная недостаточность, которая заканчивается смертью.

Российские медики согласны с умозаключениями итальянских коллег. Но они считают бессмысленным переименование вируса. Дело в том, что связи между коронавирусом и развитием патологий на сегодня достоверно не установлено. Но факт повышенного тромбообразования подтверждается исследованием умерших пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.