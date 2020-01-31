https://static.news.ru/photo/434ba84e-43af-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские физики придумали уникальный вид присосок для лазания по стенам. Эти присоски предназначены в будущем для робота, они малозатратны и «работают» на воде.

Вакуумные присоски широко используются для подъёма и перемещения предметов, но имеют один недостаток: в них неизбежно возникают утечки воздуха на шероховатой поверхности. В новом изобретении герметичность обеспечивается путём создания кольца быстро вращающейся воды. Результаты работы учёных опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Вращающаяся жидкость закупоривает все имеющиеся неровности и препятствует утечкам воздуха. Для этого в центр присоски помещается мотор с лопастями и насос. Вода поступает из специального резервуара.

Новый метод позволил создать более экономичные и лёгкие, а также меньшие по размерам присоски, чем те, что есть сейчас на рынке. Для демонстрации преимущества китайцы изготовили три вида присосок: руку-манипулятор, способную брать и перемещать предметы, ползающий по стенам робот-гексапод, и прибор, позволяющий человеку быстро и высоко перемещаться по стенам по типу Спайдермена.

Устройство имеет один минус: каждый раз, когда присоска отлипает от стены, из неё вытекает часть воды. То есть возникла проблема постоянного снабжения устройства водой, которую решают сейчас физики.

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