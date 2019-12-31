https://static.news.ru/photo/e3797d5e-2b91-11ea-ab59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henry Sharpe/Twitter

Канадские учёные нашли на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии древнейшее свидетельство родительской любви. Это останки варанопид внутри окаменелого дерева.

Они навсегда застыли в трогательной позе: взрослый укрыл малыша крыльями и хвостом. Статья об этом опубликована в Naked Science. Возраст находки составляет 305 млн лет. Возможно, это было логово представителей фауны.

Учёные сделали вывод, что имеют дело с самым ранним свидетельством продолжительной заботы о новорождённом потомстве среди позвоночных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском штате Нью-Йорк палеонтологи обнаружили самые древние ископаемые деревья. Находка отодвигает время появления первых лесов на планете на миллионы лет дальше в прошлое.