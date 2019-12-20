https://static.news.ru/photo/f00c1f22-2321-11ea-a589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus Siebert/imagebroker.com/Global Look Press

В американском штате Нью-Йорк палеонтологи обнаружили самые древние ископаемые деревья. Находка отодвигает время появления первых лесов на планете на миллионы лет дальше в прошлое.

Возраст образцов — 386 млн лет, это конец девонского периода, когда на Земле появились первые сухопутные позвоночные и примитивные древовидные растения.

Окаменелости были найдены в старом карьере на хребте Катскилл. Среди песчаника учёные идентифицировали окаменелые фрагменты корней археоптерисов (Archaeopteris), ранних родственников голосеменных, папоротниковидных Eospermatopteris, а также ещё одного вида, относящегося к плауновым, пишет Current Biology.

Археоптерисы были самыми первыми деревьями на планете. Учёные утверждают, что именно они положили начало будущим современным лесам. Они имели листья знакомого нам строения, при этом обладали длинными корнями для всасывания воды и минеральных веществ.

Ранее NEWS.ru писал, что российские и немецкие палеонтологи нашли на территории якутского Тээтэ останки зауроподов — четвероногих травоядных динозавров, обитавших на всех материках планеты на протяжении 135 млн лет.