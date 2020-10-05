Учёные выяснили, какие животные могут заразиться коронавирусом

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Биологи из Великобритании и Малайзии выяснили, какие животные, контактирующие с человеком, восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут заболеть коронавирусом. Для этого специалисты провели компьютерное моделирование с участием 215 представителей фауны, результаты которого соотнесли с ранее полученными данными лабораторных экспериментов и зарегистрированными случаями инфекций.

Исследователи изучили, как спайк-белок вируса SARS-CoV-2 взаимодействует у разных млекопитающих с белком ACE2, через который он проникает в клетки. Пока это единственный известный механизм инфицирования, хотя авторы и не исключают, что у некоторых животных он может быть иным, передаёт РИА Новости.

В итоге авторы эксперимента обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии риску заражения не подвержены. Однако 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть инфицированы — это, в частности, овцы и все человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо. Уже отмечены случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Кроме того, подтверждена возможность заражения хорьков и макак.

Как отметили инициаторы компьютерного моделирования, они попытались выйти за рамки видов, которые были изучены экспериментально. Некоторые из выявленных животных в «группе риска» относятся к охраняемым или к промышленным видам. Причём вторые могут стать переносчиками вируса с риском повторного заражения людей.

В отличие от лабораторных экспериментов, компьютерный анализ можно выполнять автоматически и применять при других вспышках вирусных инфекций, которые становятся всё более частыми из-за вторжения человека в естественную природную среду, заявили учёные.

При этом они отметили, что для предотвращения передачи инфекций от человека животным и обратно необходимо широкомасштабное наблюдение. Особенно за домашними и сельскохозяйственными видами — чтобы выявлять потенциальную опасность на ранней стадии, пока не началась эпидемия.

Кроме того, по мнению учёных, важно предусмотреть меры гигиены при обращении с животными, аналогичные тем, что приняты сейчас среди людей.

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