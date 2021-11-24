Израильские учёные оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации

Израильские учёные оценили риски заражения коронавирусом после вакцинации. Согласно их данным, вероятность заболевания становится значимой через три месяца после получения второй дозы вакцины и со временем возрастает. В исследованиях участвовали пациенты, получавшие вакцину Pfizer от BioNTech, однако учёные считают, что полученные результаты распространяются и на другие препараты. Статья опубликована в журнале BMJ.

Сотрудники Исследовательского института системы медицинских услуг Леумит провели анализ электронных медкарт, чтобы понять, насколько часто вакцинированные заражались COVID-19 и сколько времени при этом проходило с момента вакцинации.

Всего специалисты проанализировали 80 057 карт взрослых граждан, прошедших ПЦР-тест не ранее чем через три недели после вакцинации второй дозой препарата и не имевших ранее выявленного COVID.

В результате авторы исследования наблюдали, как с 90-го дня постепенно учащается количество заражений среди вакцинированных. Учёные пришли к выводу, что в первые три месяца вакцина даёт высокую степень защиты, после чего её действие у некоторых ослабевает.

Число заражённых во всех возрастных группах через 21–89 дней составило 1,3%, через 90–119 дней — 2,4%, а к 180-му дню и далее показатель заболеваемости вырос до 15,5%.

Как полагают авторы, основной вывод состоит в том, что защитное действие всех двухкомпонентных вакцин со временем ослабевает и примерно через полгода необходима бустерная доза.

Ранее стало известно, что в США планируется ввести обязательную бустерную дозу вакцины для тех, кто уже привит от COVID-19. Те, кто прошёл полную вакцинацию, должен дополнительно сделать третий укол препарата от Pfizer и Moderna. Вакцинированным однофазной вакциной от Johnson&Johnson потребуется второй укол препарата.