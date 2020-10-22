Из уст в уста: языки и технологии спустились в Европу с кавказских гор

https://static.news.ru/photo/1ee39654-148a-11eb-8c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pilates Niyaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скотоводы бронзового века, жившие на территории современного юга России, по всей видимости, за свою жизнь преодолевали существенно меньшие расстояния, нежели об этом думала наука. Принято считать, что индоевропейские языки, возможно, произошли именно из этого макрорегиона. Результаты последнего изыскания международной исследовательской группы повествуют о том, как технические и сельскохозяйственные инновации могли попасть в Европу с территории современной России.

В эпоху бронзы (ок. 3900–1000 до н. э.) пастухи и их семьи пересекали склоны Кавказа и степи, двигаясь на север. Они мигрировали со своими овцами, козами и крупным рогатым скотом. Считается, что индо-германские группы, которые принесли и распространили индоевропейские языки и технические новшества (повозки, одомашненные лошади и металлическое оружие) в Европу, по всей вероятности, «сошли» с кавказских гор и предгорий.

До сих пор специалисты полагали, что передача технологий основывалась на дальних миграциях и торговых контактах высокомобильных скотоводческих сообществ и что эта мобильность связывала Ближний Восток с Европой. И вот теперь международная группа экспертов при участии Базельского университета задалась вопросом, могли ли в действительности древние скотоводческие сообщества «путешествовать» на столь громадные расстояния. Свои открытия они опубликовали в авторитетном журнале Plos One, сообщает международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи постарались реконструировать рацион скотоводческих обществ бронзового века. Их анализ строился на изучении скелетных останков, извлечённых из курганов и «плоских могил» (захоронений в простой овальной или прямоугольной ямах) на плато Кавказа и в степях, граничащих с районами нынешнего Северного Кавказа. Эти человеческие кости и зубы — настоящие археологические сокровища! Это фундаментальные ресурсы для более глубокого понимания экономических стратегий, моделей мобильности, связанных с ними, и социальной дифференциации, — говорит автор исследования профессор Курт Альт (он — приглашённый профессор Базельского университета и профессор Дунайского частного университета в Кремсе).

В ходе исследования специалисты проанализировали изотопный состав углерода и азота в костном коллагене из скелетных останков 150 человек, погребённых в самых разных местах нынешнего юга РФ. Все находки датируются периодом примерно от 5000 до 500 г. до н. э. Также учёные сравнивали имеющиеся данные с соотношением изотопов в костном коллагене 50 животных, а также с местной растительностью того времени. (Соотношение изотопов в костном коллагене отражает соотношение изотопов в основных пищевых продуктах, потребляемых людьми).

Как оказалось, рацион этих групп в основном основывался на продуктах питания в тех ландшафтах, где и были обнаружены их останки.

Скотоводческие сообщества, по-видимому, в основном оставались в пределах своих экологических зон и не «переключались» между степями, лесостепями или более отдалёнными регионами, — сказала Сандра Пихлер из Департамента экологических наук Университета Базеля.

Согласно изотопному анализу, мясо, молоко и молочные продукты составляли большую часть основного рациона людей времён «бронзы». Однако также в пищу шли и дикие растения. И лишь в конце бронзового века их рационы стали больше основываться уже на возделываемых злаках. Причём просо, предположительно, было основной пищевой агрокультурой.

Результаты нового исследования позволяют сделать предположение, что кавказские общины не были высокомобильными и не предпринимали крупномасштабных миграций. А это, в свою очередь, позволяет предположить, что революционные технические инновации 4-го и 3-го тысячелетий до нашей эры, такие как повозки или металлическое оружие, передавались совсем иными способами.

Всё это, по гипотезе учёных, может значить, что если общины тех времен и перемещались лишь на короткие расстояния, то сведения о технологиях могли передаваться от одной группы к другой, распространяя знания о металлическом оружии, способах обработки бронзы и методах приручения лошадей в Европе, очень просто: из уст в уста.

Ранее о том, что колесо, ускорившее развитие мировой цивилизации, могло быть изобретено на Западе, а совсем не на Востоке, куда оно попало уже с территории современной России, заявлял археолог из Института истории материальной культуры РАН Алексей Резепкин. Хотя до того долгие годы школьные учебники прививали детям ошибочное знание о том, что колесо появилось сперва в Месопотамии, а уж затем «докатилось» и до Европы.

Выводы Резепкина основывались на его интерпретации остатков единственной на сегодняшний день двухколесной повозки из погребения, которое относится к так называемому раннему этапу развития «новосвободненской культуры» (по названию станицы Новосвободная) — к середине 4-го тысячелетия. Части повозки обнаружил в Краснодарском крае ещё в 1980-х годах кубанский археолог А. Кондрашов.