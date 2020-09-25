Исследователи назвали виновников пандемии коронавируса

Учёные из Польской академии наук и Варшавского университета выяснили, кто стал причиной пандемии коронавирусной инфекции.
Согласно исследованию, которое
Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе инфицирование шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента «суперраспространителей» на массовых мероприятиях.
Ранее, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.
Трамп напомнил, что в первые дни распространения COVID-19 Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать страну и заражать мир. Он также обвинил не только власти КНР, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру.
При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены, писал NEWS.ru.
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