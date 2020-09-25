Исследователи назвали виновников пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/9e5f7f56-ff31-11ea-b395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Учёные из Польской академии наук и Варшавского университета выяснили, кто стал причиной пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно исследованию, которое было опубликовано на сайте Royal Society Open Science, на начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса — число людей, заражающихся от одного заболевшего — между двумя и четырьмя. Однако при помощи новой модели расчёта учёные пришли к выводу, что в период экспоненциального роста числа заболевших в Китае, Италии, Франции, Испании, Великобритании и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за так называемых «суперраспространителей» — заражённых людей, с большей вероятностью распространяющих COVID-19.

Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе инфицирование шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента «суперраспространителей» на массовых мероприятиях.

Ранее, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.

Трамп напомнил, что в первые дни распространения COVID-19 Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать страну и заражать мир. Он также обвинил не только власти КНР, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру.

При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены, писал NEWS.ru.