https://static.news.ru/photo/1e5adc48-c4d5-11e9-b41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инженеры из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали новый вид бетона с уникальными качествами, который позволит увеличить темпы строительства в четыре раза.

Инженеры из ДВФУ работали совместно с коллегами из Казанского архитектурно-строительного университета (КГАСУ), как сообщает РЕН ТВ . Новый вид бетона разработан по принципам геоники — науки, изучающей природоподобие строительных материалов. Для создания новой бетонной смеси инженеры брали сырье из одной географической области и одинакового геологического происхождения.

Новый бетон не растрескивается, не пропускает воду и устойчив к морозу. Материал можно использовать в условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера. Через 28 дней после заливки прочность новой бетонной смеси почти в три раза выше традиционных марок. Инженеры считают, что производство нового экологичного бетона можно внедрить на заводах с минимальными издержками.

News.ru ранее писал о российских студентах, которые создали беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Транспортное средство пока способно развивать скорость только до 5 км/ч., однако студенты надеются в дальнейшем увеличить скоростной лимит и найти другие применения своей разработке, кроме перевозки умерших.