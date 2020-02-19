https://static.news.ru/photo/1a487192-532d-11ea-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Учёные выяснили, что перемещение клеток иммунитета в поражённый инфекцией очаг не является лишь результатом запуска иммунной системы. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Как рассказали специалисты, сначала они стали наблюдать за реакцией макрофагов на химическое вещество, которое вырабатывают бактерии. Для этого учёные использовали методы, позволяющие следить за реакцией отдельных клеток в течение длительного времени.

Затем исследователи при помощи вычислительных моделей выяснили, что иммунные клетки анализируют соседние клетки. Иммунная система проводит такие «консультации», чтобы понять, включаться ли ей на полную мощность.

Открытие медиков поможет найти новые способы лечения хронических аутоиммунных болезней, а также мобилизовать иммунитет для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как писал NEWS.ru, ранее калифорнийские учёные выяснили, что токсичные белки, связанные с болезнью Паркинсона, могут формироваться в кишечнике, а затем проникать в мозг.