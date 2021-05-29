Вильфанд не поверил в возможность сдержать глобальное потепление

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Человечеству не удаётся затормозить глобальное изменение климата. В ближайшие пять лет глобальная температура на Земле может превысить климатическую норму на полтора градуса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Обобщенная информация такова, что в течение ближайшего пятилетия, с 2021 по 2025 год, средняя глобальная температура с вероятностью в 40% будет выше на полтора градуса, — сообщил он.

При этом Вильфанд напомнил, что изначально в принятой в 2015 году Парижской конвенции по изменению климата речь шла о необходимости не допустить повышения температуры выше чем на 2 градуса, однако затем было принято решение, что повышение не должно достичь полутора градусов.

Сам метеоролог уверен, что удержать повышение в рамках 1,5 градуса не получится.

Можно говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Но чтобы удержать температуру в пределах двух градусов, нужно усиливать те меры, которые намечались в 2015 году, — заявил Вильфанд.

По его словам, принимаемые меры преимущественно касаются снижения выбросов CO2 в атмосферу. Однако сам учёный считает, что также человечеству следует переходить на замкнутые энергетические системы.

При этом Вильфанд негативно оценил нынешние усилия человечества, отметив рост уровня содержания CO2 в атмосфере. Если бы удалось остановить этот рост, появилась бы надежда на уменьшение влияния человечества на климат, отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что климатический кризис в мире опасен для психического здоровья миллионов людей по всему миру, считают учёные Имперского колледжа Лондона. В их исследовании сказано, что глобальное потепление увеличивает число самоубийств.