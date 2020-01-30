https://static.news.ru/photo/e2c9130e-4371-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Фотография светодиода (LED) спектрофотометра Фото: CC BY-SA 4.0/plos.org

Химики удешевили спектрофотометр, заменив его вольфрамовые лампы светодиодами.

Теперь такое устройство может собрать практически любой человек, знакомый с основами электроники. Прибор также способен работать от шестивольтной мотоциклетной батареи, поэтому его можно переносить и проводить анализ даже вне лаборатории.

Усовершенствовали устройство учёные из Норвичского университета. Себестоимость нового прибора составит всего $63 по сравнению $2 тыс. за предыдущую версию, пишет PLoS One.

Такие устройства используются в лабораториях, которые занимаются химическим анализом веществ, и предназначены для измерения отношений двух потоков оптического излучения.

Ранее NEWS.ru писал, что группа учёных из России, Австралии и Южной Кореи создала полупроводниковые структуры, способные рекордно долго удерживать свет. Открытие позволит превратить любую прозрачную поверхность — очки или лобовое стекло автомобиля — в прибор ночного видения.