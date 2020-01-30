Химики удешевили спектрофотометр, заменив его вольфрамовые лампы светодиодами.
Теперь такое устройство может собрать практически любой человек, знакомый с основами электроники. Прибор также способен работать от шестивольтной мотоциклетной батареи, поэтому его можно переносить и проводить анализ даже вне лаборатории.
Усовершенствовали устройство учёные из Норвичского университета. Себестоимость нового прибора составит всего $63 по сравнению $2 тыс. за предыдущую версию,
Такие устройства используются в лабораториях, которые занимаются химическим анализом веществ, и предназначены для измерения отношений двух потоков оптического излучения.
Ранее NEWS.ru писал, что группа учёных из России, Австралии и Южной Кореи создала полупроводниковые структуры, способные рекордно долго удерживать свет. Открытие позволит превратить любую прозрачную поверхность — очки или лобовое стекло автомобиля — в прибор ночного видения.
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