Глава НИЦ Гамалеи рассказал, когда зарегистрируют вакцину в виде спрея

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована вакцина от коронавируса в форме назального спрея. Сейчас уже пройдена фаза доклинических испытаний, специалисты должны перейти к клиническим, пишут «Известия».
Назальная форма уже
Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Но она существует, это тот же самый «Спутник V», второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость, — пояснил Гинцбург.
Все испытания вакцины в форме спрея пройдут по полной программе, то есть будут включать в себя все три стадии. Это стоит порядка 400 млн рублей. Сейчас решается вопрос с финансированием.
Мы ожидаем, что финансировать эти исследования будут московские власти, так как Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов и в другие проекты, но это будет не прямо сейчас, — сказал учёный.
При наличии финансирования специалисты готовы начать испытания спрея-вакцины в любой момент.
Ранее сообщалось, что эстонские учёные изобрели спрей для носа, который защищает от всех популярных штаммов коронавируса, в том числе от распространённого в России индийского.