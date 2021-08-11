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Глава НИЦ Гамалеи рассказал, когда зарегистрируют вакцину в виде спрея

01:32, 11 августа 2021
Глава НИЦ Гамалеи рассказал, когда зарегистрируют вакцину в виде спрея Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована вакцина от коронавируса в форме назального спрея. Сейчас уже пройдена фаза доклинических испытаний, специалисты должны перейти к клиническим, пишут «Известия».

Назальная форма уже использовалась сотрудниками центра Гамалеи в качестве дополнительной защиты.

Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Но она существует, это тот же самый «Спутник V», второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость, — пояснил Гинцбург.

Все испытания вакцины в форме спрея пройдут по полной программе, то есть будут включать в себя все три стадии. Это стоит порядка 400 млн рублей. Сейчас решается вопрос с финансированием.

Мы ожидаем, что финансировать эти исследования будут московские власти, так как Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов и в другие проекты, но это будет не прямо сейчас, — сказал учёный.

При наличии финансирования специалисты готовы начать испытания спрея-вакцины в любой момент.

Ранее сообщалось, что эстонские учёные изобрели спрей для носа, который защищает от всех популярных штаммов коронавируса, в том числе от распространённого в России индийского.

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