Глава НИЦ Гамалеи рассказал, когда зарегистрируют вакцину в виде спрея

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Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках и детях. Детская вакцина будет зарегистрирована к 15 сентября, пишут «Известия».

По словам учёного, в испытаниях применяют вакцину, разведённую в концентрациях 1:10 и 1:5. Первая совершенно не даёт побочных эффектов, но вызывает у детей (в отличие от взрослых) очень сильный иммунный...