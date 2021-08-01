Учёные создали назальный спрей от COVID-19

Эстонские учёные изобрели спрей для носа, который защищает от всех популярных штаммов коронавируса, в том числе от распространённого в России индийского. Об этом сообщил Rus.Postimees.

Научный директор специализирующейся на генной инженерии компании Icosagen Март Устав — младший подтвердил, что исследования показывают эффективную защиту спрея BioBlock от известных сейчас вариантов коронавируса. Он также заверил , что эксперты продолжают тестировать, эффективен ли BioBlock от ещё не распространившихся новых штаммов.

Спрей BioBlock юридически продаётся не как лекарство, но он одобрен Департаментом здоровья. Чтобы разработать спрей, был создан консорциум из учёных Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OÜ Teadus ja Tegu.

Ранее в России был создан первый в мире спрей для носа, который содержит набор антител к различным респираторным инфекциям. Его разработали специалисты МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора.