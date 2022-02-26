Гинцбург заявил о росте показателей смертности от «омикрона»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о росте показателей смертности, несмотря на снижение самой заболеваемости, пишет РИА Новости.

Микробиолог отметил , что падение заболеваемости ещё не говорит о том, что вирус перестал быть опасным.

Есть ещё такой показатель как смертность, к сожалению, он растёт... Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться, — сказал врач.

Заболеваемость снижается, отметил Гинцбург, но это из-за того, что большая часть пациентов переносит его «на ногах». Также в счёт идёт то, что уже многие люди вакцинированы. Заболеванию, в основном, подвергаются группы риска, так как «омикрон» опасен, как и другие варианты коронавируса.

По слов Гинцбурга, смертность растёт среди тех, кто вообще не прививался, при том что «омикрон» широко распространён. С вирусом контактируют все, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.

Ранее власти итальянской столичной области Лацио сообщили о приостановке сотрудничества с центром им. Гамалеи по вакцине «Спутник V», об этом сообщает издание Lantidiplomatico. Ранее в апреле 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал договор о сотрудничестве с отечественным центром.