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Исследователи Калифорнийского университета получили потомство от уникального генетически отредактированного быка. Он стал отцом шести телят, которые родились без рогов.

Отсутствие образований на головах новорождённых животных было задумано учёными изначально. Такая технология была использована в качестве альтернативного метода ликвидации рогов с целью защиты человека от агрессивного воздействия парнокопытных.

Несмотря на то что у телят не развиваются рога, все они абсолютно здоровы. Вмешательство в генную структуру не затронуло других направлений, передаёт « Экология Регионов ».

Как ранее писал News.ru, российский генетик Денис Ребриков рассказал, что в мире существуют не менее 10 клонированных людей. Громкое заявление он сделал на форуме Vestifinance.