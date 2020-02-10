https://static.news.ru/photo/3c43ef5e-4c09-11ea-9108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Durham University

Британские физики из Даремского университета придумали новый метод фиксации терагерцового излучения, который позволяет записывать видео с частотой в тысячи кадров в секунду.

Они пропустили сигнал сквозь пар из атомов цезия, которые превращали электромагнитные волны дальнего инфракрасного диапазона в зелёный свет, доступный для фиксации обычной высокоскоростной камерой. Полученное таким способом терагерцовое видео сохраняло высокое разрешение и чувствительность, пишет Physical Review X.

Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио, длина его волн (Т-лучей) равна от 0,01 до 3 мм.

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