Физик заявил о необходимости поддерживать стремление учёных за границу

Стремление молодых российских учёных уезжать учиться за границу нужно поддерживать, считает заведующий лабораторией лазерной биомедицины ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, кандидат физико-математических наук Евгений Хайдуков. Он высказал мнение, что наука объединяет нации, а российские учёные, набравшись опыта, всё равно в большинстве вернутся домой к родным, передаёт издание argumenti.ru.

Я бы открыл ворота и сказал — езжайте, товарищи, учитесь, стажируйтесь. Это пойдёт нам всем только на пользу. За границей существует так называемая академическая свобода, которой не хватает тут. Я понимаю, о чём я говорю, потому что я был на таких коротких стажировках, и на одной из них, например, за полтора месяца мы с супругой вдвоём сделали три замечательные работы. В России я бы на это потратил существенно большее время, — рассказал Хайдуков.

Он добавил, что в научной среде других стран люди больше и быстрее коммуницируют, это даёт преимущества, потому что наукой занимаются объединяясь. В России же, по мнению Хайдукова, с коммуникацией проблемы.

Ранее обвинённому в госизмене физику вменили передачу данных иностранному учёному. ФСБ считает, что работник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерий Голубкин передал сведения с гостайной учёному из Нидерландов. Его защита уверена, что мужчина не виноват в передаче документов, так как он выполнял распоряжение своего непосредственного начальника.