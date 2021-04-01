Физик рассказал о перспективах лазерного оружия

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Технологии лазерного оружия в ближайшем будущем станут развиваться по двум направлениям: физическое уничтожение техники противника и поражение систем управления. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Лазерной ассоциации, доктор физико-математических наук Иван Ковш.

Учёный привёл пример с летающим дроном, который необходимо уничтожить.

Можно попасть по нему из пушки, а можно лазерным лучом: либо просто сжечь, но это очень дорогое удовольствие, или же вывести из строя его систему управления, — сказал Ковш.

Во втором случае лазерная система ударит по технике, провоцируя мощный импульс вторичного магнитного излучения, который сожжёт чипы и системы управления. На сегодняшний день такая технология является более эффективной, чем боевой лазер, и она широко внедряется ведущими военными державами.

В то же время, ранее считавшееся чрезмерно энергоемким применение боевого лазера для физического уничтожения цели сейчас также становится доступным

По словам Ивана Ковша, в США был создан и принят на вооружение компактный 60-киловаттный боевой лазер, применение которого ещё 10 лет назад считалось непрактичным, ибо оружие требовало огромный блок питания. Китай в свою очередь, недавно представил лазерную штурмовую винтовку, однако этот образец Ковш назвал «экзотикой».

Ранее NEWS.ru писал о том. что проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками прорабатывает Министерство обороны РФ. В настоящее время изучаются потенциальные платформы для создания подобного аппарата.