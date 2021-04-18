Эксперты предупредили об опасности популярного обезболивающего

https://static.news.ru/photo/0f4b46a0-167f-11eb-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Неприятные побочные эффекты может вызвать даже небольшая передозировка популярного обезболивающего — парацетамола. Данные Национальной службы здравоохранения Англии приводит Express.

По данным издания, самыми распространёнными симптомами передозировки являются тошнота и рвота, которые возникают в первые несколько часов после приёма гепатотоксической дозы, способной спровоцировать повреждения печени.

Также передозировка может вести к сонливости, желтухе, боли в правой верхней части живота.

Парацетамол — популярное жаропонижающее и обезболивающее средство. Он воздействует на центры боли и терморегуляции в центральной нервной системе, блокируя циклоогсигеназу.

Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ намерена разрешить морфин. Использовать его можно будет только для онкобольных.