Эксперты предупредили об опасности популярного обезболивающего

Неприятные побочные эффекты может вызвать даже небольшая передозировка популярного обезболивающего — парацетамола. Данные Национальной службы здравоохранения Англии приводит Express.
По данным издания, самыми распространёнными симптомами передозировки
Также передозировка может вести к сонливости, желтухе, боли в правой верхней части живота.
Парацетамол — популярное жаропонижающее и обезболивающее средство. Он воздействует на центры боли и терморегуляции в центральной нервной системе, блокируя циклоогсигеназу.
Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ намерена разрешить морфин. Использовать его можно будет только для онкобольных.