Две новые мутации коронавируса обнаружены в Эстонии

https://static.news.ru/photo/1aa04c4c-9436-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Вирусологи из Эстонии при исследовании генома коронавируса обнаружили две новые мутации, которые не встречались ранее в других странах, сообщает Тартуский университет.

В ходе исследования сравнивались образцы COVID-19 у шести человек с изначальным штаммом вируса. В результате были выявлены восемь мутаций, присутствующих в образцах других стран, и два новых.

Тот факт, что мутации проявляются на уровне белков, говорит о том, что он находится под сильным давлением иммунной системы, поэтому всё ещё ищет в человеческом организме свой путь, — сказал научный сотрудник Тартуского университета Радко Ави.

Это, по его словам, показывает, что вирус является новым для человеческой популяции.

Как ранее писал NEWS.ru, английские и американские учёные сообщили, что после пандемии коронавирусной инфекции мировое население может ждать новая пандемия. Специалисты считают, что невнимательное отношение к туберкулёзу на фоне всеобщего внимания к коронавирусу, может спровоцировать эпидемию этого заболевания.