https://static.news.ru/photo/48fc96ec-c9aa-11e9-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: inrap.fr

Комплекс из 30 древних монолитов нашли во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части республики. Исследователи сообщили о базальтовых менгирах — грубо обработанных каменных глыбах.

На изваяния наткнулись во время археологических раскопок в районе строительных работ по расширению шоссе А75. Полотно соединяет центр и юг государства, говорится на официальном сайте Национального института превентивных археологических исследований.

Высота находок составляет от 1 до 1,6 метра. Они образуют различные линии и фигуры. Девять менгиров составляют аллею длиной 150 м, упирающуюся в скульптуру из пяти глыб, напоминающую подкову. Рядом находится круг из шести камней.

Один из менгиров похож на антропоморфное изображение — различимы голова и плечи. Кроме того, под грудой камней историки обнаружили захоронение человека. Точный возраст комплекса установить пока не удалось. По предварительным данным учёных, речь идёт о периоде между неолитом и бронзовым веком (9000–1200 годы до н. э.).

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