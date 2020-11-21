Частицы пластика нашли на вершине высочайшей горы Земли

https://static.news.ru/photo/a769dd24-2bfc-11eb-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Mohr/picture alliance/Global look Press

Британские экологи обнаружили частицы пластика в образцах снега, которые были собраны в 400 метрах от вершины Эвереста. Учёные выдвинули несколько гипотез относительно того, как они могли туда попасть.

Образцы снега отбирались на «балконе» Эвереста, который находится на высоте 8440 метров, и внутри верхней части, называемой альпинистами «зоной смерти». Частицы пластика размером менее 5 мм присутствовали во всех образцах. Экологи полагают, что они могли быть занесены на Эверест ветром или же попали туда со снаряжения и одежды альпинистов.

Учёные отметили, что в последние годы пластик был обнаружен во всех уголках земли, начиная с Арктики и заканчивая дном Марианской впадины. Присутствие его на Эвересте означает, что окружающую среду следует активнее защищать от подобных загрязнений, сообщае т издание One Earth.

Эверест (Джомолунгма) — самая высокая гора Земли (8848 метров над уровнем моря). Находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай). Впервые альпинисты достигли её вершины в 1953 году. За последние полтора столетия в процессе восхождений на Эверест погибли более 300 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что новая оценка объёма пластикового мусора в Атлантическом океане превысила прежнюю почти в 10 раз. Согласно исследованиям британских учёных, в верхних слоях океана, на глубине до 200 метров, его количество составляет от 12 до 21 млн тонн.