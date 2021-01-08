Британские учёные предложили сократить минуту

https://static.news.ru/photo/7525aa9a-5277-11eb-9814-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Учёные утверждают, что в последний год Земля стала вращаться быстрее и сутки стали короче 24 часов. Из-за этого эксперты предложили сократить одну минуту до 59 секунд.

Они обнаружили, что с прошлого года Земля вращается быстрее обычного, так что наши дни всегда немного короче 24 часов. Если в 1970 году было добавлено 27 дополнительных секунд в сутки, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли, то теперь встал вопрос об уменьшении секунд в минутах, сообщает Daily Star.

День 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого самый короткий день был в 2005 году, но за последние 12 месяцев этот рекорд был побит 28 раз. Об этом сообщил старший научный сотрудник группы времени и частоты Национальной физической лаборатории Питера Уибберли.

Вполне возможно, что отрицательная скачкообразная секунда понадобится, если скорость вращения Земли ещё больше увеличится, но пока рано говорить, произойдёт ли это, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёным-физикам не удалось подтвердить гипотезу о появлении пучков нейтрино и антинейтрино из-за слияния чёрных дыр. Для этого ведущие умы сравнили данные гравитационно-волновых обсерваторий VIRGO и LIGO, а также специального детектора частиц KamLAND.