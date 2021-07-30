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Британские учёные описали новый смертоносный штамм коронавируса

08:15, 31 июля 2021
Британские учёные описали новый смертоносный штамм коронавируса Фото: pixabay.com
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Британские учёные описали возможные сценарии мутации коронавируса и пришли к выводу, что может появиться новый вид со смертностью 35%. Результаты исследования изложены в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании, пишет Daily Mail.

Новый вариант коронавируса, о котором идёт речь, будет приводить к большему числу случаев тяжёлого заболевания и более высокой смертности заразившихся.

Новый штамм с повышенной заболеваемостью и летальностью в 35% может возникнуть в результате сочетания «бета»-варианта «Южная Африка» с наиболее заразными вариантами «Кент Альфа» или «Индия» «дельта». Он будет устойчивым к вакцинам, — говорится в докладе.

Эксперты считают такой вариант «реально возможным». Избежать развития этого сценария возможно только введением дополнительных доз вакцины. К тому же необходимо свести к минимуму риск передачи коронавируса и ввоз новых вариантов из-за рубежа.

Также учёные считают, что прирост заболеваемости коронавирусом произойдёт в сентябре-октябре. Медики связывают это с началом нового учебного года, когда в Британию вернутся иностранные студенты, с которыми может проникнуть и новый вариант вируса.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при заражении штаммом коронавируса «дельта» увеличивается длительность болезни, но уменьшается инкубационный период.

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