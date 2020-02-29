https://static.news.ru/photo/41f7c4fc-5ad7-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа исследователей из Бразилии расшифровала и представила научному сообществу геном нового коронавируса, обнаруженного у соотечественника.

Предварительный анализ показал, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайской Ухани.

Кроме того, выяснилось, что две мутации в его геноме идентичны тем, что выявлены в структуре вируса из Мюнхена, передаёт газета Folha de S.Paulo со ссылкой на данные национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.

Открытие бразильских учёных указывает на необходимость адаптации диагностических тестов. Кроме того, сведения о мутации коронавируса важны при разработке вакцин.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.