Биологи рассказали о противораковых свойствах зелёного чая

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Биологи выяснили, что соединение, содержащееся в зелёном чае, способствует стабилизации противоракового белка. Его называют «хранителем генома», подавляющим деление клеток в злокачественных опухолях. Напиток также богат веществом, устраняющим ущерб от метаболизма кислорода, — это природный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG).

Учёные из Соединённых Штатов Америки и Китая выяснили, что EGCG напрямую взаимодействует с упомянутым белком (p53), повышая его концентрацию в организме. P53 называют хранителем генома за его способность восстанавливать повреждения ДНК и разрушать раковые клетки, передаёт журнал Nature Communications.

Как молекулы p53, так и EGCG чрезвычайно интересны. Более чем в половине случаев рака человека у пациентов обнаруживают мутации в p53, а EGCG является основным антиоксидантом в зелёном чае, популярном во всём мире напитке <...>. Теперь мы обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними, — заявил руководитель исследования профессор Ван Чунью из Политехнического института Ренсселера (США).

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что смертность от онкологических заболеваний снизилась в России. Высокая нагрузка на систему здравоохранения в 2020 году не помешала оказывать своевременную помощь раковым больным, онкологическая служба выполняла свою задачу в полном объёме. Министр подчеркнул, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительное оборудование и новые лекарственные препараты для борьбы с тяжёлым недугом.

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