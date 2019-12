https://static.news.ru/photo/cf49cd4e-1c27-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: T. Schäffer/Arco Images/Global Look Press

Британские и канадские учёные смогли подтвердить «гипотезу бабушек» у косаток, наблюдая за жизнью больших групп этих животных. Оказалось, что у особей женского пола менопауза наступает для повышения шанса выживаемости всей семьи. И это исключение из общих правил эволюции.

Дело в том, что почти все млекопитающие могут продолжить свой род на протяжении всей взрослой жизни. У этого есть простое эволюционное объяснение: бесплодные пожилые особи бесполезны для популяции. И только у людей, косаток и чёрных дельфинов есть такой феномен, как бабушки, помогающие воспитывать внуков.

Исследователи изучили жизнь двух популяций косаток, которые обитают у берегов американского штата Вашингтон и канадской провинции Британская Колумбия. Наблюдения за ними велись на протяжении 40 лет. Учёные, опираясь на эти данные, выяснили, что выживаемость косаток в тех группах, где бабушка умерла после наступления у неё менопаузы, была ниже, чем в семьях, в которых умерла самка-матриарх репродуктивного возраста. Обширный опыт пожилых самок помогал их потомкам быстрее находить косяки лосося-чавычи, основного источника пищи для косаток.

Мы выяснили, что менопауза возникла по той причине, что пожилые косатки, как и бабушки у людей, приносят пользу всей семье, — рассказал один из авторов исследования, биолог из Эксетерского университета Даррен Крофт.

Выводы исследователей опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее учёные Университета Эксетера изучали социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» (Кайо Сантьяго, Пуэрто-Рико). Наблюдения длились в течение семи лет. Оказалось, что самки с наиболее сильной социальной связью с другой макакой живут дольше. Критерием измерения плотности общения стали сразу несколько факторов, включая время, которое макаки проводили вместе, и время, потраченное на груминг — уход за шерстью друг друга.

Было также обнаружено, что взаимодействие с более широкой группой макак не приносит никаких преимуществ для выживания — наличие «близких друзей» или, как их называют в статье, «привилегированных партнёров», гораздо важнее, писал NEWS.ru.