Биологи объяснили, почему у иммунитета к коронавирусу «короткая память»

https://static.news.ru/photo/6a772970-e3af-11ea-9ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2.

К такому заключению исследователи пришли, наблюдая за тем, что происходило в лимфатических узлах пациентов, которые перенесли тяжёлые формы COVID-19 или не справились с болезнью. Параллельно учёные исследовали то, как организм мышей вырабатывает иммунитет к другим болезням, которые сопровождаются мощной воспалительной реакцией. Выводы учёных опубликовал научный журнал Cell.

Как выяснили биологи, при заражении коронавирусом в организме больных не формировались герминативные центры. Это особые зоны в лимфатических узлах, куда мигрируют зрелые лимфоциты, захватившие антиген вируса. Именно здесь лимфоциты размножаются и вырабатывают различные вариации антител к этому антигену.

За формирование герминативных центров и привлечение в них В-клеток (клетки памяти) отвечают Т-клетки. При заражении COVID-19 их работе препятствует TNF (обычно это вещество помогает активировать иммунитет).

Когда учёные нейтрализовали TNF в организме больных мышей с помощью антител, их герминативные центры возобновили работу. Это говорит о том, что подобную методику подавления воспалительных процессов можно использовать и при борьбе с COVID-19.

Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать.

Ранее немецкие учёные вместе с израильскими коллегами выделили 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус. Они связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки. Исследователи допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.