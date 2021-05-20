Биолог объяснил, как комары выбирают свою жертву

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Доцент кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik рассказал, от чего зависит привлекательность людей для комаров. Учёный отметил, что эти насекомые, выбирая жертву, не предпочитают какую-то определённую группу крови, для них важны другие параметры.

Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров, но на самом деле всё несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти, — объяснил специалист.

Марьинский подчеркнул, что комаров больше привлекают те, кто сильно вспотел, но и других людей они не оставят без внимания. Учёный привел в пример ситуации, когда группа знакомых идёт по лесу или пьёт чай на веранде. Насекомые, обнаружив группу по запаху пота, начнут кусать всех. При этом биолог допустил, что у комаров могут быть какие-то предпочтения.

Ранее энтомолог Дмитрий Мусолин заявил, что из-за снежной зимы водоёмы в России в этом году не пересохнут и к лету создадут благоприятную среду для жизни и размножения комаров.